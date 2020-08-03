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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تشدد على اتباع إجراءات مواجهة كورونا فى عيد الأضحى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:17 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع ضرورة استمرار ارتداء الكمامات وتنظيف الأيدي جيدًا وتجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى مثل التلويح والإيماء، والابتعاد عن التجمعات في عيد الأضحى لتقليل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة، في بيان، على ضرورة حث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عدم حضور التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت مصر انخفاضا قياسيا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد، عن تسجيل 167 حالة جديدة فقط، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع وفاة 31 حالة جديدة.

كما أعلنت عن خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم، لافته إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 94483 حالة من ضمنها 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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