بـ«المايوه».. نرمين الفقى فى الساحل (صور)

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور جديدة لها بالمايوه على أحد شواطئ الساحل الشمالي.وظهرت نيرمين وهي مرتدية مايوها أزرق، وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "آخر أيام عيد الأضحى المبارك.. ربنا يسعدكم جميعًا ويجعل أيامكم كلها سعادة".وتشارك نيرمين الفقي في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، المقرر البدء في تصويره منتصف شهر أغسطس الجاري، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة، كما تشارك في بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني.