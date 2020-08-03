القرى السياحية ببورسعيد كاملة العدد خلال العيد

أغلقت القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذي ببورسعيد أبواب الحجز أمام المصطافين وزوار المدينة خلال فترة عيد الاضحى المبارك، في إطار الالتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي حدد نسبة الإشغال بالقرى السياحية بنسبة 50% فقط.وقال الخبير السياحي علاء نعمان مدير إحدى القرى السياحية، إن هناك إقبال كبير من المصطافين وزوار المدينة من القاهرة والإسكندرية وسوهاج والمنيا والمنصورة على قضاء إجازة العيد ببورسعيد، وتمتد الحجوزات من يوم الوقفة وحتى يوم السبت 8 أغسطس، وهناك أكثر من 20% على قوائم الانتظار حيث تم الالتزام بالقرار الخاصة بنسبة 50%.وقال الخبير السياحي منير حمود، مدير إحدى شركات التسويق السياحي، أن إجازة عيد الأضحى من أهم المواسم السياحية ببورسعيد ودائما تكون القرى السياحية والفنادق الكبرى والاقتصادية كاملة العدد في هذه المناسبة إلا أن هذا العام له ظروف خاصة بسبب جائحة كورونا، لذلك هناك التزام كبير بنسبة الـ50%بجميع القري السياحية والفنادق على مستوى المحافظة.