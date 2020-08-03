«أسوان التجارية»: أسعار السلع بالمحافظة لم ترتفع فى أزمة كورونا

قال محمد أبو القاسم، رئيس غرفة أسوان التجارية، وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق التجاري في أسوان شهد حالة استقرار ملحوظة في الأسعار، وهو ما رصدته غرفة العمليات بالغرفة وتم رفعه إلى الاتحاد العام للغرف التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وأضاف رئيس غرفة أسوان التجارية، في بيان له اليوم، أن السوق يشهد حالة من الوفرة في المعروض وزيادة في السلع، موضحا أن أسعار السلع في أسوان لم تشهد أي ارتفاع منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.