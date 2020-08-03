«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

في فيلم المليونيرة الصغيرة قام رشدي أباظة بتقبيل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وكانت هذه القبلة هي الأولى لكل منهما حسبما روى الفنان الكبير في حوار له مع مجلة الشبكة.يقول رشدي أباظة: "كان فيلم المليونيرة الصغيرة هو أول فيلم تعود به فاتن حمامة للشاشة بعد غياب بسبب منع والدها لها من التمثيل حتى تتفرغ للدراسة".وتابع رشدي: "كنت أول من قبل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وفي القبلة راحت ترتعش بين يدي، فلم أشعر بأن هناك طعمًا للقبلة، ولكنها ظلت لأيام كلما رأتني تدير رأسها بعيدا، وتحتاج لقوة مضاعفة لكي تواجهني أمام الكاميرا".ويواصل رشدي: "تقاضيت عن فيلم المليونيرة الصغيرة 150 جنيهًا، دفعت فوقها 50 جنيهًا لكي اشتري ملابس تليق بأول فيلم".