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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استلام 1346 طلب تصالح على مخالفات البناء في كفر شكر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:06 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
كتب صلاح حسنى
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أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم استلام 1346 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا.

وأضاف "رفعت" في تصريح لـ"الدستور" أنه تم التسهيل على المواطنين في فتح باب استقبال طلبات التصالح في أيام عيد الأضحى المبارك للقضاء على التكدسات، مشيرا إلى أنه تم الدعم بماكينة صرف آلي ثانية تسهيلا على المواطنين بالإضافة إلى زيادة عدد النوافذ والموظفين المسئولين عن تلقي الطلبات وإنهاء الإجراءات، فضلا عن توفير عدد من المقاعد الإضافية ومظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس ولراحتهم لشعورهم بالرضا التام طبقا لتوجيهات القيادة السياسية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ولفت إلى انتظام العمل طوال أيام الأسبوع وتقديم كافة سبل التعاون والدعم والتسهيلات لأهالينا المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء بهدف سرعة تقنين أوضاعهم وفقا للوائح والقوانين قبل انتهاء المدة المحددة قانونا.

وأوضح رفعت أنه بالنسبة لشكاوى المواطنين من الملفات غير المتواجدة من كثرة الزحام فإنه تم تشكيل لجنة متخصصة للبحث عنها مما أسفر البحث عن إيجاد غالبيتها ومازال البحث مستمر حتى حصول كل مواطن على حقه والملف الخاص به، فضلا عن منحه إيصال يضمن كافة حقوقه في ملف التصالح على المخالفة، منوها أنه تم إحالة المتسببين للتحقيق تنفيذا للقانون ولا أحد فوق الحساب والقانون، مناشدا المواطنين بضرورة التوجه إلى ديوان عام مجلس المدينة لإنهاء إجراءات التصالح فى أى وقت من أيام الأسبوع.

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