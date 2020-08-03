ضبط 1349 سائقا لعدم ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1349 سائق نقل جماعي، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.كما يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.