إليسا عن استقالة وزير خارجية لبنان: رفض يكون شاهد زور

علقت النجمة اللبنانية إليسا، على تقديم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته من الحكومة، اليوم الإثنين؛ احتجاجًا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.وكتبت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "كل الاحترام للسفير ناصيف حتي لأنه قرر يفل لما خلوه، ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس وتدمر البلد، اليوم كسبت كل الاحترام وأكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنه في ناس ولاءها للبنان بس مش لأشخاص".يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا طرحت منذ أيام قليلة ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وحققت به نجاحًا كبيرًا.