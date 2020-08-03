«تيك توك» تنقل مقرها إلى لندن بدلًا من الصين

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن العاصمة البريطانية قد تكون ملجأ شركة بايت دانس المالكة لتطبيق "تيك توك" الصيني.وأعلنت الشركة عن تغيير مقرها من العاصمة الصينية بكين، إلى لندن، إثر اتفاق على ما يبدو مع الوزراء البريطانيين المعنيين، بحسب ما كشفت وسائل إعلام بريطانية.وربما تثير تلك الخطوة حفيظة أو شكوك الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أمهل في وقت سابق اليوم، التطبيق الصيني مهلة 45 يومًا للتفاوض مع شركة أميركية بغية شرائه، بعد أن هدد سابقًا بحظره في الولايات المتحدة.وكانت بايت دانس المالكة لـ"تيك توك" أعلنت في وقت سابق أنها تواجه "صعوبات معقدة لا يمكن تخيلها" في العمل من أجل أن تصبح شركة عالمية، كما اتهمت في بيان شبكة "فيسبوك" بارتكاب "سرقة أدبية وحملة تشويه" ضد الشركة.