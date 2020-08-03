ماليزيا تلغي عقوبات عدم ارتداء قناع الوجه

أعلن وزير الدفاع الماليزي اليوم الاثنين، إن السلطات الماليزية ستقوم بإلغاء العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين ضُبطوا وهم لا يرتدون أقنعة الوجه الواقية داخل السيارات.وقال الوزير إسماعيل صبري يعقوب في مؤتمر صحفي: "لقد تحدثت بالفعل مع الشرطة ووزارة الصحة، وستقوم الشرطة بإلغاء الغرامات".وأوضح الوزير الماليزي: "إذا كان المرء في السيارة مع أسرته، فهو لا يحتاج إلى ارتداء قناع".يذكر أن ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام وفي أماكن عامة محددة - مثل دور السينما ومحال السوبرماركت - والمقاصد السياحية، صار إلزاميا في البلاد منذ أمس الأول السبت، في إطار محاولات ماليزيا للحد من انتشار فيروس كورونا.وقد أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 8999 حالة إصابة بالفيروس و125 حالة وفاة منذ يناير الماضي، بينما تعافى 8664 من المصابين.