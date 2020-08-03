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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح خط مياه الصداقة الجديدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:36 م
إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه
أسوان_إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء من إصلاح الخط العمومي لمياه الشرب المغذي لمنطقة الصداقة الجديدة "قطر 630 مللي"، بعد تعرضه للكسر بمنطقة عزب كيما، والتي يمر بها الخط قادمًا من محطة "جبل شيشة".

وشدد عطية، على ضرورة قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالي تخفيفًا عن أي معاناة لهم لحين عودة تدفق المياه خلال الساعات القادمة بعد قطعها عن منطقة الصداقة الجديدة.

كما تابع المحافظ، الجهود المبذولة حاليًا للإسراع في إصلاح بعض أعطال مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة بمناطق أبوالريش قبلي والسيل الريفي والشيخ هارون والسد العالي شرق بمدينة ومركز أسوان، حيث وجه الشركة بسرعة التدخل فور حدوث الأعطال لتخفيف المعاناة عن المواطنين في ظل درجات الحرارة العالية.

إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه

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