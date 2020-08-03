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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد توقف دام 4 أشهر.. إقامة أول قداس في كفر الشيخ (صور)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:36 م
أول قداس في كفر الشيخ
أول قداس في كفر الشيخ
عمرو الشامي
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توافد عدد من الأقباط بمحافظة كفر الشيخ لأداء أول قداس في كنيسة العذراء بسخا بعد توقف دام 4 شهور، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت كنيسة السيدة العذراء تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة بدء من الدخول من البوابة الإلكترونية، وتوفير أعمال التعقيم والتطهير، وتوزيع الكمامات على المصلين، وإجراءات الكاشف الحراري، وتم تحديد فرد واحد في كل دكة صغيرة، وفردين بالدكة الكبيرة داخل الكنيسة، كما شهدت تواجد أمني مكثف. وترأس القداس القمص متياس موريس، كاهن كنيسة القديسة السيدة العذراء مريم بسخا، وسط تباعد اجتماعي، وتواجد عدد من شباب المسيحيين لمساعدة المصلين على الدخول للكنيسة.

وحددت الكنيسة، 18 شرطا، للكنائس والكهنة والمسيحيين على حد سواء، يتضمنوا أهم الإجراءات الواجب اتباعها في الفتح التدريجي للكنائس، منها أن يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسئولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والتأكد من أن من يدخل ضمن المسجلين للمشاركة فى القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية، على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم. كما ألزمت كل مصلى بإحضار منديل التناول الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة، وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات، وذلك للاستخدام الشخصى، ويمنع تماما التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.

كما يمنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين، وأن يرتدي كل شخص الكمامة عند دخول الكنيسة عموما سواء لصلاة القداس أو غيره، ويتم قياس درجات حرارة من يدخل إلى الكنيسة باستخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

كما اشترطت أن تجرى عملية تطهير سريعة للمصلين فور وصولهم عند باب الكنيسة الخارجى، وذلك بتطهير أحذيتهم بقطعة من قماش مغمورة في محلول الكلور، وكذلك تطهير الأيدي بالكحول 70%، وعلى الجميع التجاوب التام مع توجيهات أعضاء الفرق المنوطين بعملية التطهير.

كما ألزمت المصلين بعدم مسموح بالمصافحة بالأيدي داخل الكنيسة أو بأى طريقة تتطلب اقتراب أو تلامس، بما فيها مصافحة الأب الكاهن أو حتى تصافح الكهنة فيما بينهم، ويكتفى الجميع بتبادل التحية من على بعد، وتراعى المسافة الآمنة أثناء التواجد داخل الكنيسة بين الكهنة والشمامسة والشعب المشارك في الصلاة.

يذكر أن كنيسة السيدة العذراء بسخا من أقدم الكنائس، وشهدت مدينة سخا الأثرية تواجد العائلة المقدسية لمدة أسبوع في رحلتها بمصر، ويوجد بالكنيسة حجر أثري لا يوجد في العالم مثله، ففيها حجر عليه أثر قدم السيد المسيح، وعلى الجانب الآخر من الحجر كتب كلمة "الله 1"، بالإضافة للعديد من الأواني الأثرية.

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