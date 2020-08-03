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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح الأعطال بمحطتي «كرم الديب ورؤوف» بمدينة كوم أمبو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:33 م
محطة كهرباء كرم الديب
محطة كهرباء كرم الديب
أسوان_إسراء توفيق
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انتهت أعمال الإصلاح والصيانة وعودة إطلاق التيار الكهربائي بمحطة كهرباء كرم الديب المغذية لمركز كوم أمبو، مع إعادة تدفق مياه الشرب لأحياء مدينة كوم أمبو والقرى المجاورة لها، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بمحطة كهرباء كرم الديب المغذية لمركز كوم إمبو، بجانب إصلاح محولات التغذية لمحطة رؤوف لمياه الشرب.

وأوضح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور الميداني على مدينة ومركز كوم أمبو للمتابعة ودفع الجودة من أجل استقرار عمل المرافق العامة وخاصة الكهرباء ومياه الشرب بناء على توجيهات محافظ أسوان، وذلك بعد حدوث العطل المفاجئ بمحطة كهرباء كرم الديب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وتأثير ذلك أيضًا على محولات الكهرباء المغذية لمحطة رؤوف، حيث تم تدخل فرق الصيانة من شركة كهرباء مصر العليا، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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