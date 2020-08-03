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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 1669 طن مخلفات خلال يوم واحد بأسيوط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:32 م
رفع مخلفات بأسيوط
رفع مخلفات بأسيوط
محمد أبوشادي
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تشهد محافظة أسيوط، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع، والميادين العامة بمختلف القرى والمراكز، بصفة يومية بالتنسيق مع جهاز المخلفات الصلبة بالمحافظة، وتنفيذ حملات مكثفة، وخاصة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع تراكمات القمامة، وذلك بالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء.

وشارك في الحملات أكثر من 275 معدة لرفع 1669 طن مخلفات خلال حملات اليوم الواحد بالمراكز والأحياء وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لإزالة المخلفات بمراكز صدفا والغنايم وابوتيج استهدفت رفع المخلفات وتجمعات مخلفات البناء على الترع والمصارف فضلا عن تسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع للتيسير على المارة وتحقيق سيولة مرورية وتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بجميع المناطق لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن الحملات تمت بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ووجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ومسئولى والإشغالات والنظافة، لافتا إلى أن الحملات استهدفت إصلاح وإضاءة الشوارع ورفع كافة تراكمات وردش المباني من أماكن تجمعات المخلفات فضلا عن استكمال أعمال تطوير الميادين ودهان البلدورات والأرصفة وتهذيب الأشجار بشكل جمالى وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة لمنع اية تراكمات.
رفع مخلفات بأسيوط
رفع مخلفات بأسيوط

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