رغم التحذيرات.. المصطافون يتوافدون على شاطيء النخيل بعد منتصف الليل

أصر المواطنون على التوافد على شاطئ النخيل، رغم علق الشاطئ بقرار من الحكومة، وتكرار الحوادث على الشاطئ في الأيام الأخيرة.و من جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية، للسياحة والمصايف، إن هناك تحدي لا معنى له، بالإضافة إلى غياب الوعي، فأولياء الأمور يصطحبون أبنائهم للنزول ليلًا إلى الشاطئ، حيث لا إضاءة ولا رؤية كافية للإنقاذ، ومع مخاطبتهم من قبل موظفي الإدارة إلا أن رد فعلهم يكون الرفض من اتباع التعليمات والخروج من الشاطىء.وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه في كثير من الأحيان يكون هناك احتكاكًا بين موظفي الإدارة والمصطافين، وهو ما حدث بالفعل، أثناء إخلاء المواطنين، مساء اليوم، اعدت أسرة على اثنين من العمال واصابتهما نتيجة للضرب بعصا خشبية على الرأس، أفقدت واحد منهما الوعي، وأصيب الآخر ونقل إلى مستشفى العامرية، وتم القبض عليهما وهما الآن بنقطة شرطة أكتوبر.وأهابت محافظة الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مرارا وتكرارا بالمواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم الوجود على الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.