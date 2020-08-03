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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول ألماني يتعهد بدعم منطقة متضررة من انسحاب القوات الأمريكية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:27 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
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تعهد رئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس بدعم إحدى المناطق المتضررة من انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا.

وقال مالو دراير اليوم الاثنين خلال محادثات مع السلطات المحلية للولاية: "مهما حدث (في القاعدة العسكرية) في شبانجدالم، في النهاية - ونأمل أن يكون الأمر محدودا للغاية- ستدعم الولاية بالطبع المجلس المحلي والبلديات بالإجراءات اللازمة".

وذكر دراير أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على القاعدة العسكرية الأمريكية في شبانجدالم، وإلغاء الإعلان الأمريكي بالانسحاب، وقال: "نحن نحارب من أجل الموقع".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنقل مقاتلات "إف16-" المتمركزة في القاعدة العسكرية شبانجدالم غرب ألمانيا إلى إيطاليا، وهو ما يعني سحب حوالي نصف الجنود البالغ عددهم أربعة آلاف في القاعدة الجوية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن القاعدة في شبانجدالم ستستمر في العمل على الرغم من انسحاب القوات، مع الإشارة إلى أن الخطط ليست نهائية بعد.

ويعيش حوالي 11000 شخص في القاعدة الجوية، بما في ذلك أسر الجنود.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 12 ألف جندي يتمركزون في ألمانيا.

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