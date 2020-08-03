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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كنائس القليوبية تفتح أبوابها بعد توقف 4 أشهر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:26 م
نيافة الأنبا مرقس
نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة
كتب صلاح حسنى
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فتحت كنائس القليوبية أبوابها اليوم بعد توقف دام 4 أشهر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا حيث عادت الصلاة مرة أخرى وسط فرحة عارمة من أقباط القليوبية وفق قرار البابا تواضروس الثاني مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

من جانبه أعلن نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها أنه وفقا لقرار قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فتحت الكنيسة أبوابها منذ صباح اليوم لاستقبال المصلين، وسط شروط وضوابط حضور القداسات التزاما بالإجراءات الاحترازية من خلال تنظيم الأعداد ودخول أعداد صغيرة وأن يكون هناك واحد فقط في كل مقعد مراعاة للتباعد الاجتماعي.

وأكمل نياقة الأنبا أن كل مصلٍ ملزم باحضار ادواته الشحصية مرتديا الكمامة ومعه الكحول المطهر مشيرا إلى أن الاقباط يستعدون لصوم العذراء الذي يبدأ في ٧ أغسطس.

فيما بدأت صباح اليوم الصلاة بكنيسة بنها وسط الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيث تم توجيه دعوة مسبقة للمصلين قبل موعد الصلاة لضمان دخول عدد محدود من المصلين منعا للتكدس بالاضافة إلى التزام كل مصلٍ بارتداء الكمامة واحضار الكحول الخاص به وتعقيم الكنيسة التزاما بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها التهنئة قد قدم التهنئة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور أصحاب النيافة: الانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا ونيافة الانبا صليب اسقف ميت غمر، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة ورافق نيافته الآباء الكهنة وبعض الأراخنة.

وكان اللقاء مليئًا بكل معاني المودة والمحبة واثنى الجميع على المجهودات التى يقوم بها الرئيس والحكومة والمحافظة فى التطور ومسيرة التنمية والإنجازات الواضحة فى جميع المجالات.

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