رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2598 إصابة جديدة بكورونا في إيران

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:26 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 312 ألف حالة، بعد تسجيل 2598 حالة إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 17 ألفا و405 حالات، بعد تسجيل 215 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 4104 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 270 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء إيران (إرنا).

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى التوقف عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

رطوبة شديدة.. تفاصيل طقس اليوم الاثنين رابع أيام عيد الأضحى

جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2020

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

"التحق بمعهد الطيران".. حكاية مقلب تسبب فى منح رشدى أباظة لقب "طيار"

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

نجم الساعة

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

ثقافة دمياط تحتفل بعيد الأضحى بورش عمل للأطفال

«عمارة ساكن قصادي» لـ«محمد الجداوي».. كتاب برائحة التسعينيات

علي الحجار يحيى حفلا غنائيا بمسرح النافورة بالأوبرا الخميس

13 أغسطس.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا