2598 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 312 ألف حالة، بعد تسجيل 2598 حالة إصابة جديدة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 17 ألفا و405 حالات، بعد تسجيل 215 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ولفتت إلى أن 4104 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 270 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء إيران (إرنا).وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى التوقف عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.