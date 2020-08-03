ضبط 45 مخبزا لإنتاج خبز «مخالف» بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك مواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.وأسفرت الحملة عن ضبط 45 مخبزا بالمراكز المختلفة، لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وتهريب الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمي، مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد عاطف، مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.