ضبط عاطل سرق كابلات كهربائية من مشروع جسر السويس

نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، في ضبط عاطل سرق كمية من الكابلات النحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية بشارع جسر السويس.البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطل، حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الكابلات النحاسية.بمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من منطقة أعمال بشارع جسر السويس بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.