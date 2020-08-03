النائب جون طلعت يقترح حصر الشواطئ الخطرة وحظرها على المواطنين

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مواجهة حاسمة من قبل الأجهزة المعنية لكافة الشواطئ الخطرة التي تتسبب في غرق المصريين، وذلك مع إعادة فتح الشواطئ مرة أخري بعد تجاوز أزمة كورونا، والتى تشهد انحسار يومي بكافة المحافظات المصرية.جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن وقائع الغرق بالشواطئ أصبحت تتكرر بشكل كبيرة، وآخرها أزمة شاطئ النخيل بالأسكندرية وتداعيات السلبية علي العديد من الأسر، وغيرها من الشواطئ الأخرى التى تحتاج لحصر ومواجهة خاصة الخطرة منها، مع حملات توعية حكومية مستمرة بعدم المجازفة من قبل المواطنين ونزول الشواطئ في أوقات ليست مخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة مطالبة بحصر شامل لجميع الشواطئ الخطرة فى مصر، ووضع رادع حاسم من الإقتراب بها من قبل المواطنين، ومن ثم العمل على إعادة تشغيل هذه الشواطئ الخطرة وفق ضوابط علمية إذا كنا فى حاجة العمل إليها، وليس ترك الأمر لتقديرات المواطنين التى تنتهي دائما بنسب وفيات كثيرة.وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن الحكومة المصرية التى قدمت النموذج الأفضل ولا تزال فى مواجهة كورنا، بهدف صحة وسلامة المواطنين لن تتأخر عن الحفاظ على صحتهم مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن عودة الشواطئ وفتحها لابد أن يصاحبه مثل هذه الإجراءات الحاسمة.