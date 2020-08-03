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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا: عيد الأضحى هذا العام له طابع خاص

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:36 ص
جيهان جادو
جيهان جادو
وفاء علي
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قالت جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، إن احتفال المصريين المقيمين في أوروبا بعيد الأضحى المبارك يختلف بعض الشيء عن المصريين في معظم الدول العربية.

وأضافت"جادو" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن مظاهر العيد في الدول العربية تكون أوضح بكثير عن الدول الأوروبية، موضحة أنه على سبيل المثال في فرنسا يوجد جالية عربية وإسلامية كبيرة تعدادها حوالي ٢ مليون مسلم، حيث يتركز الاحتفال بصلاة العيد في الأماكن العامة الكبرى.

وأكدت أن المصريين حريصين جدا على ممارسة شعائر الإسلام في أوروبا؛ وذلك لغرس هذه المبادئ والقيم في نفوس أطفالهم، مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام كان له مذاق خاص وسط اجراءات احترازية مشددة.

وأضافت "جادو" أنه تم إقامة شعائر صلاة العيد في الاستاد الرياضي بالإضافة إلى مسجد باريس، والعديد من الأماكن المفتوحة والتي تستطيع استيعاب أكبر عدد من المواطنين مع التأكيد على احترام إجراءات التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

وأوضحت، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن المصريون عادة ما يحتفلون بالأعياد بفرنسا في المتنزهات وأيضًا يتجمعون في الأماكن المفتوحة، حيث تظل العزومات العائلية بصحبة الأصدقاء والمقربين هي التي تميز الأعياد.

وأشارت إلى أن العديد من المصريين بفرنسا يفضلون قضاء العيد بمصر وسط الأهل والأقارب، فبالنسبة لهم العيد هو زيارة أرض الوطن.

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