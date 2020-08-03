ضبط عاطل بـ11 بندقية خرطوش في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية دون ترخيص، وبحوزته 11 بندقية خرطوش، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شعراوي مدير مباحث البحيرة، يفيد بورود معلومات للرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، تفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، متخذًا من مركز كوم حمادة والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد عمر عرفات والنقيب مصطفى النمر من ضبط المتهم وبحوزته 11 بندقية خرطوش.وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح المضبوط بغرض الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.