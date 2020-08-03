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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الحرية المصرى» يدعو المواطنين للمشاركة بانتخابات الشيوخ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:34 ص
محمد عطية الفيومى
محمد عطية الفيومى
إسلام نصير
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قال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس المجلس الرئاسى لحزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، إن الحرية والتقدم الاقتصادي واستقلالية القرار السياسى، أهداف ثابتة لكل مصري ومصرية حتى تتقدم بنا مصر، والجميع يفهم أن الدولة لازالت أمام طريق طويل من التحديات والصعاب.

وأضاف "الفيومي"، في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، إلى أن انضمام الحزب للتحالف الانتخابي بالقائمة الوطنية من أجل مصر، جاء حتى لا يتخلف الحزب عن مسيرة التحدى والتقدم، ونقف يدا واحدة بطموح غير محدود لنكون جزءا من تحالف كبير وطيف سياسي واسع يحمل نفس الهدف وهو تغليب المصلحة العليا من أجل مصر.

وشدد على أن هناك الكثير من الأمور التى من الممكن أن تقيد حركة الوطن، وهو ما يتطلب التحرك السريع نحو مستقبل مشرق لكل الأجيال الموجودة والقادمة.

ودعا رئيس المجلس الرئاسى لحزب الحرية المصري، المصريين للنزول والمشاركة فى الانتخابات، مطالبا الجميع بدعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

تجدر الإشارة أنه انطلقت الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.

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