«قانون جديد» يلزم المحافظات بزيادة مواردها الذاتية لتمويل خططها

يلزم قانون التخطيط العام للدولة الذي أعدته وزارة التخطيط، المحافظات والمراكز التابعة لها، بزيادة مواردها الذاتية، وتدبير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ خططها المتوسطة.وأشارت المادة 18 من القانون الذي يجرى مناقشته داخل مجلس النواب، إلى التزام وزارة التخطيط بتحديد سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطي سنوات الخطة متوسطة الأجل، وفقًا لمعادلة تمويلية تراعي الفجوات التنموية القائمة بين المحافظات، فيما تلتزم المحافظة بزيادة مواردها الذاتية، وتدبير مصادر تمويل خطتها من خارج الموازنة، وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلي المقرر لها.ومن ناحية أخرى أجاز القانون للمحافظة بالمناقلة المالية بين المشروعات المدرجة في خطتها التنموية السنوية، بعد اخطار وزارة الادارة المحلية، واستطلاع رأي وزارة التخطيط قبل الشروع فيها.