80 إصابة جديدة بكورونا في هونج كونج

سجلت هونج كونج 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، في انخفاض عن مستوى 100 إصابة لأول مرة منذ 12 يوما، بينما يبدأ فريق من المسئولين الصينيين الاستعدادات لإجراء فحوصات واسعة النطاق للفيروس في المركز المالي العالمي الذي يشهد عودة ظهور الحالات.وتعتبر المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة الصينية هي المرة الأولى التي يقدم فيها مسئولون صحيون من البر الصيني الرئيسي المساعدة لهونج كونج في معركتها للسيطرة على الوباء.وشهدت هونج كونج منذ أواخر يناير إصابة نحو 3600 شخص بالفيروس، توفي منهم 37.