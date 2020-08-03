رابع أيام العيد.. غرق شاب فى ترعة المنصورية بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية اليوم الاثنين، رابع أيام العيد من انتشال جثمان شاب غرق فى مياه ترعة المنصورة بمنطقة سندوب جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.وكان اللواء رأفت الفقى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة سندوب يفيد بغرق شاب في مياه ترعة المنصورية.وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تبين أن الشاب يدعى عمر إبراهيم حسن ومقيم سندوب وأنه نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو إلا أن التيار جرفه.فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبإخطار النيابة العامة أمرت بتسليمه لأهله والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.