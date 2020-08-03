شفاء 526 من كورونا فى الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 526 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 59 ألفا و739 حالة.وقال وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ526 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن، أمس الأحد، شفاء 688 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 59 ألفا و213 متعافيا.