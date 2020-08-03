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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تغرم جازبرووم الروسية في تحقيقات خط أنابيب نورد ستريم 2

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:29 ص
جازبرووم الروسية
جازبرووم الروسية
وكالات
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قررت بولندا تغريم شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم 213 مليون زلوتي (57 مليون دولار) بسبب عدم تعاونها مع التحقيقات التي تجريها السلطات البولندية للاشتباه في وجود ممارسات احتكارية في عملية إنشاء خط أنابيب نورد ستريم2 للغاز الطبيعي التابع للشركة الروسية.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في بولندا إن جازبروم رفضت تسليمها المستندات المتعلقة بتشكيل اتحاد الشركات (كونسرتيوم) الذي يتولى تمويل مشروع نورد ستريم.2

وأضافت الهيئة البولندية أن الكونسرتيوم تشكل بدون موافقتها ووجهت اتهامات إلى ست شركات هي جازبروم وخمس شركات أخرى تشارك في المشروع وهي رويال داتش شل وأو.إم.في ويونيبر وفينترشال وإنجي إنيرجي.

وتم تغريم إنجي إنيرجي بالفعل 172 ميلون زلوتي بسبب عدم التعاون مع التحقيقات أيضا.

وقال توماس سكوري رئيس هيئة مكافحة الاحتكار البولندية إن عدم تعاون جازبروم أدى إلى زيادة صعوبة التحقيقات وليس وقفها تماما.

وأضاف "لدينا أدلة كافية وسنكمل تحليلنا".

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