بـ10 صواريخ.. طائرات روسية تستهدف إدلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، اليوم الإثنين، بتنفيذ طائرات حربية روسية ضربات جوية على أماكن في مدينة بنش ومحيطها وأطرافها بريف إدلب، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، بالإضافة لإصابة شخص آخر.وذكر المرصد- وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية- أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت المنطقة بأكثر من 10 صواريخ، مشيرًا إلى أن القتلي كانوا من النازحين إلى مدينة "بنش" و"القادمين" من ريف إدلب الشرقي.وأعلن المرصد السوري، أمس الأحد، عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات السورية البرية المتمركزة في جبل شحشبو، استهدف مواقع الفصائل في قريتي الفطيرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.