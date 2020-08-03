قبل اعتماد نتيجة الثانوية.. «أمهات مصر»: المجموع ليس مقياس النجاح

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، وذلك قبل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية بساعات قليلة، حيث من المتوقع اعتمادها غد الثلاثاء.وقالت عبير، لأولياء الأمور على صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه أيا كانت نتيجة الثانوية فلابد من دعم أبنائكم معنويا ونفسيا والتأكيد على أن المجموع ليس المعيار والمقياس الوحيد للتفوق، وعلى الطالب الالتحاق بالكلية التي يفضلها وتناسب مهاراته وقدراته ويستطيع التفوق فيها، ولا يقتصر التفوق على مايسمي "كليات القمة"، مؤكدة أن جميع الكليات في القمة إذا بذل الطالب واجتهد فيها.وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور من الأمهات على صفحة الاتحاد، وتمنوا النجاح والتوفيق لأبنائهم في نتيجة الثانوية العامة وفي المرحلة الجامعية ثم العملية، قائلين: "ربنا يجبر بخاطرهم".