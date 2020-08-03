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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 من الحكومة بكورونا في جامبيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:23 ص
كورونا في جامبيا
كورونا في جامبيا
أش أ
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أعلنت الرئاسة في جامبيا، بغرب إفريقيا، إصابة أربعة من أعضاء الحكومة في العاصمة بانجول بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مرور أربعة أيام من إصابة نائب رئيس جامبيا "إيساتو توري" بهذا الفيروس.

وقالت الرئاسة الجامبية- في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الاثنين- إن وزراء المالية والشئون الاقتصادية "مابوراي نيجي" والبترول والطاقة "فافا سانيا" والزراعة " اينى فايبرو" "أظهرت نتائج فحوصاتهم المعملية إصابتهم بكوفيد- 19".

وأضاف الراديو أن نتائج فحوصات نائب الرئيس إيساتو توري، البالغ من العمر 65 عاما، جاءت إيجابية، ما يعني إصابته بمرض "كوفيد-19" وذلك في 29 يوليو الماضي.

ودعا الرئيس الجامبي "أداما بارو" شعبه إلى ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، وممارسة التباعد الاجتماعي للقضاء على الفيروس في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها مليوني شخص.

وكانت إحصائية رسمية قد أشارت إلى تسجيل جامبيا 326 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات، وهي تعد من بين أقل دول غرب القارة الإفريقية تأثرا بهذه الجائحة.

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