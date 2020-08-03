«الداخلية» تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.وشنت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء، على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.