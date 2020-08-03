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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن الموجة الـ16.. إزالة 196 حالة تعدِ على الأراضي في أسيوط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:22 ص
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط
محمد أبوشادي
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية في المحافظة نجحت في إزالة 196 حالة تعدِ على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة منذ بدء حملات الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة حتى اليوم.

وأسفرت عن استرداد 1124 فدان أرض زراعية و12 ألف متر أرض مبانِ، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشهدها المحافظة بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.

وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات دون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع، وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذًا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت إزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وتمثلت في إزالة 93 حالة تعدِ على أراضي أملاك الدولة بالبناء، واسترداد مساحة 12 ألف و276  مترًا وتنفيذ 103 حالات تعدِ على أراضي أملاك الدولة بالزراعة واسترداد مساحة 1124 فدانًا وذلك ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي أملاك الدولة والإزالالت والحملات الميكانيكية بالمركز، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط
إزالة تعدِ في أسيوط

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