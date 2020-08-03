تفاصيل إعادة فتح الكنائس تدريجيًا وسط إجراءات احترازية مشددة

أعلن القس كراس إبراهيم، راعي كنيسة السيدة العذراء بشبرا، تفاصيل إعادة فتح الكنائس التدريجي وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه المرة الأولى التي يقام فيها أول صلاة قداس بالكنيسة منذ 4 أشهر .وأضاف خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى إلزام المصلين بارتداء الكمامة والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.وأوضح إبراهيم، أنه تم وضع علامات على الأرض لاتباع الخطوات الصحيحة وكل فرد يجلس بمفرده على دكة واحدة وترك مسافة آمنة بين الأشخاص وبعضهم، مؤكدًا أن كل الكنائس تتبع إجراءات الدولة الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.