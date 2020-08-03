محافظ جنين يغلق مساجد «سيلة الظهر» لارتفاع إصابات كورونا

أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، فجر اليوم الاثنين، قرارا بإغلاق المساجد في بلدة «سيلة الظهر» لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم.وقال الرجوب، في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء بعد تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة جنين خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 7 إصابات سجلت في سيلة الظهر، وإصابتان في الفندقومية، وإصابة واحدة في طورة.وأشار الرجوب إلى أنه بناء على مستجدات الحالة الوبائية، فقد تقرر إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام، ابتداء من صباح اليوم، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة، وفقا لوكالة «وفا».وأوضح الرجوب أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع البلدية وفعاليات البلدة ستقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والأعراس والتجمعات.