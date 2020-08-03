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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جمال حجاج: مصر تسير بخطى ثابتة وقوية نحوة مستقبل مشرق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:18 ص
جمال حجاج
جمال حجاج
محمد الشريف
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قال الدكتور جمال حجاج، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن مصر تسير ناحية المستقبل المشرق بتنفيذ مشروعات ضخمة قومية وبنية تحتية، أيضا فرصا استثمارية وأرقاما ومؤشرات تعكس التطور الكبير الذي بات عليه اقتصاد البلاد بعد سنوات من التعثر في العهود البائدة.

وأضاف حجاج، أن مصر في طريقها للريادة الاقتصادية كونها تمتلك مقومات عظيمة بجانب قيادة حكيمة، والدليل على ذلك حفاظ مصر على اقتصادها في ظل أزمة فيروس كورونا، والتي قضت على الكثير من الدول اقتصاديا.


وتابع أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن هناك عدة مؤشرات تجعل من الاقتصاد المصري قوة صاعدة، كما ساهمت هذه المؤشرات في تحسين وتعزيز الأداء تمثلت في ريادة القطاع الخاص الذي أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار ونجاح مصر في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، علاوة على الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وإنشاءات الساحل الشمالي.

وأوضح أن مصر في مرحلة بناء وإعمار وإصلاح سياسي وتحتاج إلى تكاتف المخلصين من أبنائها خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تجاوز الأزمات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب والدول الراعية له.

وأشار حجاج أن مصر نجحت في ملفات خارجية عديدة، وأحدثت قوة جبارة في المجالات الاقتصادية والسياسية، وشاركت في مئات القمم الدولية، والتي أشادت بدور مصر في كافة الملفات، ونجاحها أيضا في مواجهة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على مقدرات المصريين، والتعاون المستمر مع جميع دول العالم في الكثير من الملفات.

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