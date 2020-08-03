رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بعد غلق 4 شهور».. صلاة أول قداس في الكنائس الأرثوذكسية بالبحيرة (صور)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:17 ص
صلاة قداس بالبحيرة
صلاة قداس بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
بعد توقف دام أكثر من 4 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فتحت صباح، اليوم الإثنين الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة البحيرة، أبوابها للقداسات، وذلك سط إجراءات احترازية مشددة شهدتها جميع الكنائس بالمحافظة، ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمطهرات، وعدد محدود داخل الكنيسة.

ووضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعض الشروط التى يتم اتباعها من قبل للكنائس والكهنة والمسيحيين على حد سواء، يتضمنوا أهم الإجراءات الواجب اتباعها في الفتح التدريجى للكنائس.

أولها أن يقوم المصلي بالتسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغائها تلقائيا، وتشمل إجراءات الدخول إلى القداس، حيث يجب الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي.

ثانيًا أن يقوم فريق الكشافة بكل كنيسة بتولى مسئولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والتأكد من أن من يدخل ضمن المسجلين للمشاركة فى القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية، على أن يرتدى أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.

ثالثًا أن يقوم كل مصلى بإحضار منديل التناول الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة، وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات، وذلك للاستخدام الشخصى، ويمنع تماما التشارك فى استخدام هذه الأدوات بين المصلين، كما يمنع أن تقوم أى كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.
صلاة قداس بالبحيرة
صلاة قداس بالبحيرة
صلاة قداس بالبحيرة
صلاة قداس بالبحيرة
صلاة قداس بالبحيرة
صلاة قداس بالبحيرة

موضوعات متعلقة

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2020

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

"التحق بمعهد الطيران".. حكاية مقلب تسبب فى منح رشدى أباظة لقب "طيار"

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

نجم الساعة

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

منوعات

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

فرنسا تمنح مواطني ليبيريا تأشيرات شينجن من مونروفيا

كورونا يضرب مصانع فيتنام

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

روح سيد عويس تطارد «صاحب المقام».. هل اقتبس إبراهيم عيسى فيلمه من «رسائل الشافعي»؟

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا