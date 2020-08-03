«بعد غلق 4 شهور».. صلاة أول قداس في الكنائس الأرثوذكسية بالبحيرة (صور)

بعد توقف دام أكثر من 4 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فتحت صباح، اليوم الإثنين الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة البحيرة، أبوابها للقداسات، وذلك سط إجراءات احترازية مشددة شهدتها جميع الكنائس بالمحافظة، ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمطهرات، وعدد محدود داخل الكنيسة.ووضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعض الشروط التى يتم اتباعها من قبل للكنائس والكهنة والمسيحيين على حد سواء، يتضمنوا أهم الإجراءات الواجب اتباعها في الفتح التدريجى للكنائس.أولها أن يقوم المصلي بالتسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغائها تلقائيا، وتشمل إجراءات الدخول إلى القداس، حيث يجب الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي.ثانيًا أن يقوم فريق الكشافة بكل كنيسة بتولى مسئولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والتأكد من أن من يدخل ضمن المسجلين للمشاركة فى القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية، على أن يرتدى أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.ثالثًا أن يقوم كل مصلى بإحضار منديل التناول الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة، وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات، وذلك للاستخدام الشخصى، ويمنع تماما التشارك فى استخدام هذه الأدوات بين المصلين، كما يمنع أن تقوم أى كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.