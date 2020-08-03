إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية وعدد من الساعات الثمينة الذهبية والفضية، بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، وقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته ولائحته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة العربية القادمة من برجامو بإيطاليا، اشتبه صبرى حسنين، رئيس قسم اللجنة المعين على الخط الأخضر، فى راكب إيطالى من أصل مصرى يجر عربة حقائب من 3 شنط محاولا الخروج مسرعا مستغلا الزحام الشديد فى صالة الوصول.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد الرسوم الجمركية، أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى، فتم تأكيد الاشتباه.