258 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

سجلت اليابان اليوم الاثنين 258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة طوكيو، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون حكوميون.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في العاصمة طوكيو بلغ 13713 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.