5300 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 5394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، مما يرفع الإجمالي في أنحاء البلاد إلى 856264، وهو رابع أكبر عدد من الإصابات في العالم.وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 79 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14207 في البلد البالغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة.