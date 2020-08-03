كنائس سوهاج تفتح أبوابها للمصلين وسط إجراءات احترازية

فتحت كنائس ومطرانيات محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، أبوابها لاستقبال المُصلين لأداء أول قُداس بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ذلك وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة من فِرق الكشافة بالكنائس.والتزم الأقباط في الكنائس بتعليمات وإرشادات حضور القداس ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم التقبيل والمصافحة، كما شهدت قاعات قداس الكنائس حضور أعداد قليلة من المُصلين طِبقًا للتعليمات، لمواجهة انتشار الفيروس المستجد.كما التزمت فِرق الكشافة بقياس درجة الحرارة بواسطة جهاز كاشف الحرارة، وأعرب شعب الكنيسة عن سعادته بعودة فتح الكنائس تدريجيًا، داعين الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد.