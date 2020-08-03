اليوم.. جولة مفاوضات جديدة لبحث أزمة سد النهضة

تنعقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الرى فى الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، اليوم الإثنين،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الإفريقي.ويأتي الاجتماع، فى أعقاب تأجيله لمدة أسبوع بناء على طلب السودان لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، والتى تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ملزم والاتفاق بشأن النقاط الفنية والقانونية العالقة.وتستهدف القمة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجنة وساطة من المراقبين سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي لإحداث حالة من التوافق بعد فشل المباحثات الماضية، مع احتمالية عودة ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية وتصعيد الإجراءات بعد فشل الجولة السابقة.