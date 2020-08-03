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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يُحسن جودة الهواء فى الإمارات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:54 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، تحسنًا في مستوى جودة الهواء، إذ انخفض معدل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 45% خلال فترة 5 أشهر فُرضت فيها قيود مكافحة كورونا.

وتم تسجيل نسبة التراجع 45% هذه في معدل تركيز أكسيد النيتروجين التي تتسبب في معظمها منظومة النقل والمواصلات، خلال خمسة أشهر، أي في الفترة من فبراير إلى يونيو 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مدير إدارة التنمية الخضراء وشئون البيئة في الوزارة، المهندسة عائشة العبدولي، إن "المتابعة الحثيثة التي تجريها الوزارة بشكل دوري لمعدلات جودة الهواء عبر محطات الرصد الموزعة على مستوى الدولة، والبالغ عددها 52 محطة، وعبر أحدث التقنيات المستخدمة في مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة، أسفرت عن تسجيل انخفاض ملحوظ في العديد من ملوثات الهواء خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض وتيرة الأنشطة الحياتية اليومية في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد- 19 الناجم عنه".

وأوضحت العبدولي أن "الملوث الأهم الذي تم تسجيل انخفاض واضح في معدلاته، على المستويين العالمي والمحلي، هو أكسيد النيتروجين، الذي يرتبط بوسائل النقل والمواصلات والمركبات بشكل كبير، والتي شهدت تراجعا كبيرا في وتيرة حركتها خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها محليا وعالميا".

وأشارت إلى أن "نسب تركيز أكاسيد النيتروجين سجلت انخفاضا بمعدلات راوحت بين 10% و69%، حسب محطات الرصد المنتشرة على مستوى الدولة، وبشكل عام بلغ متوسط انخفاض هذه الملوثات على مستوى الدولة بالكامل 45% خلال الفترة الممتدة من الأول من فبراير إلى نهاية يونيو الماضيين".

وتمكنت الإمارات على مدار عام 2019 من تطوير وتحديث منظومة متابعة ورصد جودة الهواء التي تعمل عليها، وجرى بدء العمل على استراتيجية جودة الهواء ما بعد 2021.

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