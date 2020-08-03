إزالة 9 تعديات على أملاك «الري» في دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بقيادة حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط؛ لإزالة التعديات على الأراضي التابعة لاأملاك الدولة.وتمكنت الحملة من تنفيذ ٩ قرارات إزالة تعديات على أملاك الري بمساحة 584 متر مربع بقريتي العنانية وعزب النهضة، حفاظًا على أملاك الدولة، في حضور هشام الديب مدير هندسة ري دمياط، ومحمد الصياد رئيس الوحدة المحلية بعزب النهضة، وناريمان حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية العنانية.وتمت إزالة التعديات وتحرير محاضر شرطية للمخالفين على أن يتم شن عدة حملات لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة في دمياط.