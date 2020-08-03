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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 795 شابا بينهم 9 من ذوي القدرات بالمنوفية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:46 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 795 شابًا، من بينهم 9 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 3086 شابا باحثًا عن العمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 131 منشأة، وأسفر عن تحرير 21 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار عفيفي محمد عفيفي، مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 8 آلاف جنيه لـ4 منح مواليد، و12 ألف جنيه منحتين وفاة، فضلا عن 11 ألف جنيه لإجراء عمليتين جراحيتين، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية 31 ألف جنيه.

وحررت المديرية شهادات "أمان" لنحو 33 عاملا، بإجمالي 16 ألفا و500 جنيه، فضلا عن قياس مستوى مهارة 950 عاملا علي المهن المختلفة، واستخراج نفس  العدد ترخيص بمزاولة الحرفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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