«حماية المستهلك» و«التعليم» يبحثان استرداد مصاريف الباص للعام الماضي

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بداية من الغد سيكون هناك تنسيق بين الجهاز ووزارة التربية والتعليم لاسترداد مصاريف الباصات للتيرم الدراسى الثانى للعام الماضى.وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن جهاز حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات وليس السلع فقط وخدمة التعليم مثلها مثل باقى الخدمات كالمياه والكهرباء.وتابع: ننسق حاليا مع وزارة التربية والتعليم، وبدءا من الغد سيكون التنسيق بوتيرة أسرع، وسنقف على الإجراءات المطلوب اتباعها وهل ستخصم هذه المصاريف من مصروفات العام القادم.وأوضح أنه لابد أن يكون هناك تنسيق تام مع وزارة التربية والتعليم، حيث أننا تلقينا هناك شكاوى من أولياء الأمور بشكل مباشر، ورصدنا الأزمة عن طريق السوشيال ميديا ونحن موجودون لحل مشكلات المواطنين بشتى الطرق، ونحاول نصل للمستهلك المصرى ونجعله يقدم الشكوى بكل أريحية، كما قمنا بتدشين موقع إلكتروني وموبايل أبليكيشن وخط ساخن وخدمة الواتس آب، ونستقبل الشكاوى بكل هذه الوسائل.