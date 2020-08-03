استقالة وزير الخارجية اللبنانى

قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، اليوم الاثنين استقالته من منصبه، وفق ما أفاد مصدر في رئاسة الحكومة وكالة فرانس برس.وقال المصدر إنه "سلم الاستقالة في رئاسة الحكومة" وسيعلن عنها وعن أسبابها في وقت لاحق.وتحدثت وسائل إعلام محلية قائلة إنه تأتي على خلفية احتجاجه على أداء الحكومة فضلًا عن خلافات مع رئيسها حسان دياب.