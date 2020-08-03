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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الهجرة: «كلم مصر» يساعد في معرفة عناوين المقار الانتخابية للتصويت بـ«الشيوخ»

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:21 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أكثر من 10 آلاف مستخدم حتى الآن تفاعلوا مع تطبيقها الإلكتروني "كلم مصر" على هواتفهم المحمولة وذلك خلال الفترة التجريبية للتطبيق، والذي قد أطلقته الوزارة – باللغتين العربية والإنجليزية- ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن إطلاق هذا التطبيق الإلكتروني يعد تأكيدًا على رغبة الوزارة في الاستجابة وتلبية مطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج بدمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن تطبيق "كلم مصر" سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لهم المقرر يومي 9 و10 أغسطس الجاري، حيث سيسهم التطبيق في تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

وأضافت الوزيرة اختيار اسم "كلم مصر" اسما للتطبيق؛ جاء ليعبر عن أهدافه في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية الوزارة لخلق جسور من الصلة والثقة بين مصر والمصريين خارج حدود الوطن، مشيرة إلى أن هناك فريقًا متخصصًا ومتفانٍ يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو IOS.

وكانت وزارة الهجرة قد أتاحت تطبيق "كلم مصر" على مُشغل IOS ومن قبله Android، ويستطيع المواطنون الآن تحميل التطبيق من Apple Store عبر الرابط https:apps.apple.comegappkalem-masrid1512580794
وكذلك تحميله من Google Play عبر الرابط https:play.google.comstoreappsdetails?id=com/.iconcreations.moe

ويحتوي التطبيق على خريطة تفاعلية لأول مرة بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصيلة المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها.

كما يتوافر به توافر عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

ويمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وذلك بجانب مبادرة "إسأل واقترح"، كما يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة "بلادي" الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر.

ومؤخرًا، تمت إضافة عدة روابط للتطبيق تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي وهذه الروابط هي: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم) - (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا) – (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا) – (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا).

وكذلك يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق، فضلا عن نشر ومتابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات.

كما يتيح التطبيق إرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، ويمكن للمستخدم أيضًا أن يتعرف على معلومات هامة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة".

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