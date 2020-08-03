إصابات كورونا تتجاوز لـ80 ألف في بوليفيا
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:23 ص
أ ش أطباعة
ذكرت وزارة الصحة البوليفية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت الـ 80 ألف حالة.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 3153 حالة، عقب تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 3153 حالة، عقب تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.